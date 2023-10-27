المعاد اتحددت خلاص “موعد نهاية قطع الكهرباء” في مصر .. عشان الكل معفي من فاتورة نوفمبر !!

بدأت في مصر جهود توفير الكهرباء في عام 2023 وتخفيف الأحمال لتلبية احتياجات السكان والصناعة تعد الكهرباء أساسية للحياة اليومية، وهي ضرورية للعمل والتنمية الاقتصادية إذا لم يكن هناك كهرباء، سيسود الظلام ولن نتمكن من استخدام الأجهزة أو الإضاءة في المنازل.

موعد نهاية قطع الكهرباء

لمعالجة هذه القضية، قررت الحكومة تنفيذ خطة لتخفيف الأحمال بدءًا من منتصف عام 2023 ستتضمن هذه الخطة قطع الكهرباء في أوقات محددة خلال اليوم بهدف توفير الكهرباء بشكل أكثر فعالية، سيتم قطع التيار الكهربائي قبل منتصف ليلة رأس السنة لمدة 10 دقائق، ثم سيتم استئناف التيار وسيتم قطعه مرة أخرى بعد منتصف الليل، ومن المتوقع أن تكون مدة انقطاع الكهرباء لا تزيد عن ساعة.

استراتيجيات لتقليل استهلاك الكهرباء

فصل الأجهزة عن الكهرباء: يجب فصل التيار الكهربائي عن أي جهاز بمجرد الانتهاء من استخدامه، هذا ينطبق بشكل خاص على الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء مثل غلاية الشاي ومكواة الملابس وأجهزة السخان والتلفاز والحاسوب.

استبدال اللمبات العادية بلمبات LED: عند شراء لمبات إضاءة للمنزل، يفضل اختيار اللمبات الLED الموفرة للطاقة، هذه اللمبات توفر إضاءة جيدة وتستهلك كميات قليلة من الكهرباء.

التحكم في درجة الحرارة: تقليل استخدام أجهزة التدفئة والتبريد وضبط درجة الحرارة بشكل مناسب يمكن أن يقلل بشكل كبير من استهلاك الكهرباء.

استخدام أجهزة ذكية: الاستثمار في أجهزة منزلية ذكية يمكنه أن يساعد في ضبط وتحسين استهلاك الكهرباء بشكل أفضل.

أسباب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر