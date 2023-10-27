فرحة كبيرة “نزلت حالًا الدفعة الخامسة والأخيرة” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2023 وقد تلقت الوزارة ما يقرب من 300 ألف طلب الدفعة الاجتماعية الحالية من أسماء المشمولين في الرعاية وكان ذلك في إطار مبادرة من قبل حكومة العراق لمساعدة جميع الأسر المحتاجة في البلد كما انه يمكنكم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لمعرفة الرابط لمعرفة كيفية الاستعلام عنها تابعوا معي هذا المقال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك عده خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 تابعوا معي النقاط التالية لمعرفة الخطوات: