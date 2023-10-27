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فرحة كبيرة “نزلت حالًا الدفعة الخامسة والأخيرة” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2023 وقد تلقت الوزارة ما يقرب من 300 ألف طلب الدفعة الاجتماعية الحالية من أسماء المشمولين في الرعاية وكان ذلك في إطار مبادرة من قبل حكومة العراق لمساعدة جميع الأسر المحتاجة في البلد كما انه يمكنكم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لمعرفة الرابط لمعرفة كيفية الاستعلام عنها تابعوا معي هذا المقال.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
هناك عده خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 تابعوا معي النقاط التالية لمعرفة الخطوات:
- قم بفتح متصفح الويب الخاص بجهازك وانتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في العراق من خلال هذا الرابط .
- بعد الدخول الى الموقع قم بالبحث عن قسم تقديم منصة مظلتي الوجبة التاسعة وانقر عليه.
- ستظهر أمامك صفحة جديدة قم بالتنقل داخل الصفحة حتى تجد قسم الرعاية الاجتماعية وقم بالنقر عليه.
- بعد أن تدخل على قسم الرعاية الاجتماعية ستجد أمام القائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ابحث عن خيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وانقر عليه.
- ستظهر أمامك صفحة جديدة تحتوي على نموذج لإضافة المعلومات المطلوبة قم بإدخال المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.
- بعد اكمال وإدخال جميع المعلومات المطلوبة بعناية وقم بالنقر على زر استعلام عن اسماء المشمولين الجدد وسوف تظهر امامك فورا قائمة بجميع اسماء المستفيدين واسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.