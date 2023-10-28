رابط التقديم على الحج مؤسسة الشهداء 2023 بالعراق hajj.alshuhadaa.gov.iq/

أعلنت مؤسسة الشهداء بالعراق عن رابط التقديم على الحج مؤسسة الشهداء 2023 وذلك للمواطنين العراقيين من ذوي الشهداء والرغبين في أداء فريضة الحج 2023 وذلك من خلال استمارة الراغبين في الحج والتي يتم مراجعتها بعناية شديدة من قبل الجهات المختصة واختيار المستحقين بعناية وتكون الأولوية للمتقدمين من ذوي الشهداء وخلال السطور التالية نكشف عن رابط التقديم على الحج مؤسسة الشهداء 2023 وخطوات التقديم.

رابط التقديم على الحج مؤسسة الشهداء 2023

يبحث الكثير من المواطنين في العراق من ذوي الشهداء عن رابط التقديم على الحج مؤسسة الشهداء 2023 حيث بدأ التقديم خلال الأيام الماضية ويستمر لمدة 10 ايام متتالية وإليكم خطوات التقديم على الحج مؤسسة الشهداء 2023 :

أولًا يجب الدخول على موقع مؤسسة الشهداء. ثم يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. يجب تحديد فئة التسجيل قبل إرسال الاستمارة. بعدها تأكد من صحة كافة البيانات المسجلة واضغط على إرسال الطلب.

ماهي شروط التسجيل في الحج مؤسسة الشهداء 2023 ؟

بعد التعرف على خطوات التسجيل في الحج مؤسسة الشهداء 2023 يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن الشروط التي يجب توافرها للتقديم على الحج هذا العام وهي كالتالي :