خصومات حتى 90% على كل الأقسام “عروض كارفور في الجمعة البيضاء” .. كارفور بيضحي السنه دي

مع اقتراب بداية شهر نوفمبر 2023 يبحث الكثير عن عروض كارفور في الجمعة البيضاء هذا العام وتأتي الجمعة البيضاء في آخر جمعة من شهر نوفمبر والتي توافق يوم 26 نوفمبر 2023 وتقوم سلسلة محلات و متاجر كارفور بتقديم مجموعة هائلة من العروض والخصومات هذا العام بداية من يوم 22 نوفمبر 2023 وحتى 5 ديسمبر 2023 بخصومات كبيرة تصل إلى 50% على جميع المنتجات وخلال السطور التالية نكشف عن عروض كارفور في الجمعة البيضاء.

عروض كارفور في الجمعة البيضاء

ازدادت عمليات البحث عن عروض كارفور في الجمعة البيضاء مع اقتراب يوم الجمعة البيضاء حيث يريد الكثير معرفة العروض وتحديد ما سيتم شراءه بخصومات كبيرة تصل إلى 50% على جميع منتجات الأجهزة الكهربائية ومحضرات الطعام و جميع مستلزمات السوبر ماركت بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعناية الشخصية وتنتشر فروع كارفور في جميع المحافظات المصرية وفي جميع دول الوطن العربي ويمكن الاطلاع على عروض كارفور في الجمعة البيضاء عبر الموقع الرسمي حيث يتم تحديث العروض باستمرار وإضافة المزيد من العروض.

خصومات كارفور تصل إلى 50% في الجمعة البيضاء

تبدأ عروض كارفور في الجمعة البيضاء والخصومات الهائلة والتي تصل لأكثر من 50% بداية من يوم 22 نوفمبر القادم وحتى نهاية يوم 5 ديسمبر 2023 ، وقد أعلنت كارفور ومؤسسة ماجد الفطيم اليوم عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية وزيادة التبرعات لأهالي غزة إلى 2 مليون دولار جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة ، ولدى الجميع الوقت الكافي للبحث اتخاذ قرار شراء المنتجات بخصومات كبيرة يوم الجمعة البيضاء هذا العام.