عاجل “موعد بداية امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الابتدائيه” رابعة وخامسة وسادسة 2023 .. نماذج امتحانات سابقة

تمهيدًا للامتحانات الشهرية في مدارس تعليم الجيزة لجميع المراحل التعليمية (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، يسرنا أن نقدم لكم جدول الامتحانات لشهر أكتوبر خلال العام الدراسي 2023/2024.

موعد بداية امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الابتدائيه

تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، وتستمر حتى الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، سنستعرض فيما يلي تفاصيل الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي:

الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وتقنية المعلومات والاتصالات (ICT).

تعليمات وزارة التربية والتعليم بمصر

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم تنفيذ الامتحانات وفقًا للمنهج الذي تم تدريسه خلال شهر أكتوبر 2023، ويتم إعداد ورقة الامتحان بإشراف موجه المادة، مع مراعاة الضوابط والمعايير المحددة يؤكد على أن هذا الاختبار جزء لا يتجزأ من الحصة الدراسية، وسيتم إجراؤه خلال اليوم الدراسي دون التأثير على الجدول الزمني العام للدروس.

وفي سياق متصل، تمنت المديريات التعليمية عدم تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب تحت أي مسمى بمناسبة الاستعداد لامتحانات شهر أكتوبر للصفوف التي ستنتقل إلى العام الدراسي الجديد 2023/2024، يجب على المدارس عدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور أي تكاليف مالية زائدة، وتُشدد على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالغياب والإنذارات وقرارات الفصل وإعادة القيد.

تم الإشارة إلى أنه يجب إجراء الاختبارات خلال اليوم الدراسي دون التأثير على استمرارية الدروس طوال اليوم.