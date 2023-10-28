رابط التقديم على قرعة الحج في مصر 2024 .. الرابط وخطوات التقديم والشروط والأرواق “اعرف التفاصيل كلها”

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن بداية استقبال طلبات قرعة الحج 2024 وذلك عبر رابط التقديم على قرعة الحج في مصر وبدأ التقديم يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2032 ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023 وأعلنت وزارة الداخلية عن الطرق التي يمكن من خلالها التقديم لقرعة الحج 2024 وخلال السطور التالية نكشف عن رابط التقديم على قرعة الحج في مصر وخطوات وطريقة التقديم.

رابط التقديم على قرعة الحج في مصر 2024

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في حج بيت الله الحرام الموسم القادم عن رابط التقديم على قرعة الحج في مصر بعد إعلان وزارة الداخلية عن بداية التقديم وإليكم طرق وخطوات التقديم لقرعة الحج 2024 في مصر.

يمكن التقديم في مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن في المحافظة التابع لها. يمكن التقديم عبر موقع وزارة الداخلية من هنا. يجب اختيار تسجيل طلب حج قرعة. اقرأ جميع التعليمات المذكورة ثم قم بالموافقة عليها. قم بإدخال الرقم القومي. اضغط على التالي. ثم قم بتسجيل بيانات المرافقين إن وجد. قم بإرسال الطلب بعد تسجيل جميع البيانات المطلوبة بدقة.

المستندات المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2024

بعد معرفة أماكن وخطوات التقديم على قرعة الحج 2024 يجب تحضير كافة المستندات والأوراق المطلوبة وتقديمها في أحد مراكز الشرطة وهي كالتالي :