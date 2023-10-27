أوعى يفوتك الوقت “موعد بداية التوقيت الشتوي” أضبط ساعة الحائط واليد والهاتف حالًا

موعد بداية التوقيت الشتوي بعد ساعات قليلة سينتهي تنفيذ التوقيت الصيفي لعام 2023، وسيتم تطبيق التوقيت الشتوي هذا التغيير سيستمر لمدة 6 أشهر، تم تطبيق التوقيت الصيفي منذ شهر أبريل الماضي وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

موعد بداية التوقيت الشتوي

بناءً على قرار مجلس الوزراء المصري بشأن تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2023، فقد استمر هذا التوقيت لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) من يوم الجمعة، 28 أبريل 2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر، الذي يصادف 26 أكتوبر 2023 الساعة (23:59).

بدءً من يوم الجمعة المقبل، 27 أكتوبر 2023، سيتم تنفيذ التوقيت الشتوي لعام 2023 في مصر، في هذا السياق سيتم تأخير الساعة مدة 60 دقيقة، بدلاً من أن تكون الساعة الثانية عشرة صباحًا يوم الجمعة، 27 أكتوبر 2023، ستتأخر الساعة بساعة وتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً يوم الخميس، 26 أكتوبر 2023.

التوقيت الشتوي في مصر 2024

من المتوقع أن يتم استمرار تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2023 في مصر لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أكتوبر وحتى الخميس الأخير في شهر أبريل لعام 2024، تاريخ انتهاء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024 سيكون يوم الخميس الأخير من شهر أبريل القادم، وخلال هذه الفترة سيتم تعديل الساعة الرسمية مرة أخرى بمقدار 60 دقيقة إلى الوراء، ما لم يصدر مجلس الوزراء قرارًا مختلفًا.

بداية التوقيت الشتوي

مع اقتراب بداية التوقيت الشتوي، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سيتم تنفيذ التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، سيتم تأخير الساعة مدة 60 دقيقة عندما تصل الساعة إلى منتصف الليل (24:00)، لتصبح الساعة الحادية عشر مساءً (23:00).

وأوضحت الهيئة أن القطارات التي تغادر المحطات الرئيسية في الفترة من الساعة 11:00 مساءً حتى منتصف الليل وفقًا للتوقيت الصيفي ستعتبر مبكرة عن مواعيدها، بينما سيتم اعتبار القطارات التي تكون في الطريق نحو محطات الوصول النهائية في هذه الفترة سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطتها النهائية.