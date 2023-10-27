“أبرزها شي أن وأماوزن ونون” موعد الجمعة البيضاء 2023 .. خصومات حتى 90% على جميع المنتجات

مع اقتراب بداية شهر نوفمبر 2023 يبحث الكثير عن موعد الجمعة البيضاء 2023 حيث تعتبر الجمعة البيضاء من أهم مهرجانات التسوق على مستوى العالم حيث توجد الكثير من العروض والخصومات في جميع مراكز التسوق والمحلات التجارية والمولات على مستوى العالم وموعد الجمعة البيضاء 2023 يوافق الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر والتي توافق 24 نوفمبر 2023 وفي السطور التالية نكشف عن جميع عروض وخصومات الجمعة البيضاء هذا العام.

موعد الجمعة البيضاء 2023

يوافق يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر الموافق 24 نوفمبر 2023 يوم الجمعة البيضاء والذي يعتبر يوم الخصومات والعروض على جميع المنتجات والسلع الغذائية والاجهزة الكهربائية ومحلات الملابس والأحذية في جميع دول العالم وينتظر الجميع يوم الجمعة البيضاء هذا العام نظرًا لغلاء الأسعار خلال الفترة الماضية ، وتقدم كافة المراكز خصومات هائلة وتخفيضات ضخمة يوم الجمعة البيضاء وإليكم قائمة بالمراكز التي تقدم خصومات وتخفيضات في هذا اليوم :

كارفور

أمازون

جوميا

نون

شي إن

خصومات و تخفيضات الجمعة البيضاء 2023

تشمل عروض الجمعة البيضاء مختلف السلع والمنتجات المتوفرة عبر جميع المتاجر الإلكترونية وكذلك في المحلات التجارية والمولات بخصومات تصل إلى أكثر من 70% على جميع المنتجات وتبدأ عروض الجمع البيضاء بداية من الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023 ، وينتظر الكثير من المصريين يوم الجمعة البيضاء طوال العام لشراء احتياجاتهم من الملابس والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل بخصومات كبيرة ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المتاجر العالمية والمحلية تشارك بعروض ضخمة في مهرجان البلاك فرايداي.