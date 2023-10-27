بدء العد التنازلي الآن “موعد شهر رمضان المبارك 2024” في جميع الوطن العربي

يبحث الكثير من المسلمين حول العالم عن موعد شهر رمضان المبارك 2024 وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الميلادي الحالي ويوافق أول أيام شهر رمضان المبارك يوم 11 مارس 2024 ويعد شهر رمضان من أهم الشهور لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم حيث يصوم المسلمون ويجتهدون في أداء العبادات من صلاة وقيام وقراءة القرآن ولم يتبقى على شهر رمضان سوى 4 شهور فقط وخلال السطور التالية نكشف كافة التفاصيل حول موعد شهر رمضان المبارك 2024.

موعد شهر رمضان المبارك 2024

يختلف موعد شهر رمضان المبارك كل عام حسب التوقيت الميلادي فيأتي شهر رمضان هذا العام يوم 11 مارس 2024 وفي العام السابق وافق أول أيام شهر رمضان يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 وذلك حسب التوقيت الميلادي ،ويستعد كافة المسلمين لشهر رمضان بشراء الكثير من الاطعمة وياميش رمضان وتعليق الزينة والفوانيس احتفالًا بقدوم أفضل شهور السنة والذي به ليلة القدر وهي خير من ألف شهر.

رسائل تهنئة شهر رمضان 2024

ينتظر جميع المسلمين بكافة بقاع الأرض قدوم شهر رمضان 2023 حيث يصوم المسلمون وتعم أجواء السكينة والرحمة كافة الشوارع وترتفع أصوات المساجد وتنشر الفرحة في قلوب الاطفال ويهنئ المسلمون بعضهم البعض بأجمل رسال وعبارت التهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان 2024.