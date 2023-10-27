تبكير موعد صرف معاشات نقابة المعلمين شهر اكتوبر 2023 “بداية من الغد عمليات الصرف”

تعرف الآن على موعد صرف معاشات نقابة المعلمين لشهر أكتوبر 2023 وفقًا لبيان النقابة وشروط الحصول علي المعاش، يعد موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر أكتوبر 2023 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها مواطنون مصريون في الوقت الحالي.

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين

وفقًا لبيان رسمي صادر عن نقابة المعلمين برئاسة “خلف الزناتي”، سيبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، سيتم صرف المعاشات في جميع المحافظات عبر فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي، نقابة المعلمين تعمل جاهدة على تسهيل صرف المعاشات في الموعد المحدد وتلبية احتياجات المعلمين المستحقين.

شروط الحصول على معاش نقابة المعلمين في مصر

يتم صرف الأجور على مدار ثلاثة أيام حسب قيمتها على جانب آخر، يجب على المعلمين الالتزام ببعض الشروط للحصول على المعاش، يجب أن يكون المعلم قد أكمل 20 عامًا من الخدمة أو أكمل 55 عامًا من العمر، يجب أيضًا أن يكون قد أكمل اشتراكه في نقابة المعلمين لمدة لا تقل عن 10 سنوات وفي التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

كما تم الإعلان عن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين المحالين للتقاعد بعد الانتهاء من الدراسة السنوية الحالية، يشجع المعلمون على الالتزام بالموعد المحدد لصرف المعاشات ويأملون في أن تكون هذه المعاشات مصدر دخل أساسي لهم ولعائلاتهم.

بهذا، يتم تحديث معلومات موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر أكتوبر 2023 وشروط الحصول على المعاش بشكل مفصل.