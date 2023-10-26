مواعيد الصلاة بعد تغيير الساعة في جميع محافظات مصر “التوقيت الشتوي 2023”

نظرًا لقرب تطبيق التوقيت الشتوي 2023/2024 في جمهورية مصر العربية، يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن مواعيد الصلاة في هذا التوقيت عبر محركات البحث على الإنترنت. ستشهد مواقيت الصلاة تأخرًا بمقدار 60 دقيقة ابتداءً من صلاة الفجر في يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر الحالي، حيث سيتم تأخير الساعة من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 منتصف الليل للانتقال إلى التوقيت الشتوي. تم الإعلان عن ذلك من قبل مجلس الوزراء في بيانه المتعلق بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي في البلاد. سنقدم لكم في السطور التالية مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي 2023، بالإضافة إلى مواقيت صلاة يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 في محافظات مصر بحسب التوقيت الشتوي.

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي 2023

ستتأخر مواقيت الصلاة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من صلاة الفجر في يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر الحالي، حيث ستتم تأخير الساعة من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 منتصف الليل، وذلك لبدء التوقيت الشتوي في آخر جمعة من أكتوبر الحالي، وفقًا لبيان مجلس الوزارء بشأن مواعيد التوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

مواقيت الصلاة الجديدة في جميع المحافظات

وفيما يلي جدول يوضح مواقيت الصلاة يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 في مصر بالتوقيت الشتوي:

المحافظة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء القاهرة 4:37 ص 6:04 ص 11:39 ص 2:29 م 5:13 م 6:32 م الإسماعيلية 4:33 ص 6:26 ص 11:35 ص 2:45 م 5:09 م 6:02 م الإسكندرية 4:42 ص 6:11 ص 11:44 ص 2:53 م 5:18 م 6:37 م أسوان 4:28 ص 5:51 ص 11:32 ص 2:48 م 5:15 م 6:27 م

يمكن الاطلاع على مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي 2023 من خلال النتائج المطبوعة التي تشمل مواقيت الصلاة خلال عام 2023 بنظام التوقيت الشتوي فقط. يُمكنكم الرجوع إلى النتائج المطبوعة للحصول على مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي 2023.

سيتم تغيير التوقيت على هواتفكم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت ليتوافق مع التوقيت الشتوي. وبإمكانكم متابعة مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي 2023 عبر هواتفكم.