الدلع كله للمعاشات .. قرض للمعاشات بقسط 150 جنيه شهريا بس+ شروط وأماكن الحصول عليه// شوف هتاخد قرض كام

قرض للمعاشات بقسط 150 جنيه من بعض البنوك المصرية، حيث تحرص وزارة الأوقاف بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي على تقديم العديد من فرص القروض الحسنة بأطول فترة سداد قد تصل إلى سنوات، ولمعرفة كافة التفاصيل عن قرض للمعاشات بقسط 150 جنيه وشروط الحصول عليه تابعونا في هذا المقال.

قرض للمعاشات بقسط 150 جنيه

يعد قرض للمعاشات بقسط 150 جنيه إحدى الخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الأوقاف وبنك ناصر الاجتماعي، وذلك من أجل مساعدة الأسر في تلبية احتياجاتهم الأساسية سواء من أجل العلاج أو الزواج أو غيرها، ويمنح ذلك القرض بشروط مسيرة حيث يصل مبلغ القرض إلى 15 ألف جنيه وقيمة القسط الشهري هي 150 جنيه فقط وأطول فترة سداد.

شروط الحصول على قرض للمعاشات

وضعت وزارة الأوقاف وبنك ناصر الإسلامي بعض الشروط التي يلزم استيفاؤها من أجل الحصول على القرض، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

ألا تقل مدة الخدمة عن 20 عام قبل الإحالة للمعاش.

يلزم تحويل المعاش إلى البنك من أجل تحويل القسط الشهري.

ألا يكون المتقدم بطلب الحصول على القرض مقترض بالفعل من بنك آخر ومتعثر في السداد.

ألا يكون الشخص قد استفاد من قبل بقرض من وزارة الأوقاف ولم يقم بسداده كاملًا.

المستندات اللازمة للحصول على قرض للمعاشات

حددت وزارة الأوقاف بعض المستندات اللازمة للحصول على القرض أهمها الآتي: