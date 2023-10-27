من هنا رابط موقع تسجيل التكميلي 2023/2024 وكيفية التسجيل لطلاب الثانوي في الاردن عبر moe.gov.jo

يرغب العديد من الطلاب والطالبات التعرف على رابط موقع تسجيل التكميلي في عام 2023/2024 حيث أعلنت وزارة التعليم في الأردن بأن الامتحان التكميلي فرصة مهمة للطلبة لتحسين درجاتهم في بعض المواد التي لم يحققوا فيها النجاح في امتحان التوجيهي. لذلك يجب على الطلاب الحرص على التسجيل في الامتحان ويعتبر الامتحان التكميلي من أهم الامتحانات التي يمكن أن يؤديها الطلاب في الوقت الراهن والتي يقدمها الطلبة في المملكة الهاشمية الأردنية.

من هنا رابط موقع التسجيل التكميلي 2023/2024 في الاردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الهاشمية الأردنية بعض الخطوات التالية من أجل التسجيل التكميلي للعام 2023/2024 في دولة الأردن في الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في دولة الأردن.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب التسجيل في الدورة الثانية التكميلي للثانوية في المملكة الهاشمية الأردنية.

ثم فتح نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

إرسال الطلب وسوف يتم التسجيل في حالة توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة.

شروط التسجيل في التكميلي الدورة الثانية دولة الأردن

في البداية يمكن الآن التأكد من استيفاء الشروط اللازمة للتسجيل حيث يشترط الشروط التالية للتسجيل للامتحان التكميلي 2023/2024م في دولة المملكة الهاشمية الأردنية لذلك إليكم جميع الشروط الواجبة كالآتي: