3 وصفات مختلفة لعمل سلطة البابا غنوج

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل سلطة البابا غنوج، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل سلطة البابا غنوج، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

3 حبات باذنجان مشوية.

3 حبات طماطم مشوية.

1 حبة فلفل أخضر.

1 حبة بصلة.

3 فصوص ثوم مهروسة.

حبة ليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة دبس الرمان.

طريقة التحضير:

أولًا يُثقب الباذنجان بواسطة سكين، ثم يُشوى بالفرن أو الغاز إلى أن يصبح طريًا جدًا.

يُفصل لب الباذنجان عن القشرة بواسطة ملعقة، ويُهرس جيدًا.

تُضاف فصوص الثوم المهروسة إلى هريس الباذنجان.

تُضاف الطماطم المشوية إلى هريس الباذنجان أو يمكن تقطيع الطماطم دون شوي وإضافتها إلى الهريس.

يقطع الفلفل الأخضر والبصل ناعمًا، ويتم إضافتهما أيضًا لهريس الباذنجان.

يُسكب البابا غنوج في طبق التقديم، ويُمكن تزينه بزيت الزيتون وحبات الرمان.

طريقة عمل البابا غنوج بالطحينة:

المكونات:

حبتان باذنجان.

3 ملاعق طحينة.

فصان ثوم مهروس.

3 ملاعق عصير الليمون.

3 ملاعق زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة ملح. رشة نعناع جاف.

طريقة التحضير:

يُشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تُثقب حبات الباذنجان، وتُوضع في صينية.

تُدخل الصينية إلى الفرن لمدة 35 دقيقة ثم تُخرج الصينية من الفرن، وتنزع قشرة الباذنجان، وتُوضع الحبات المقشرة في وعاء كبير.

يُضاف الثوم المهروس، والطحينة، وعصير الليمون، والملح، ويمزجوا جميعهم جيدًا مع الباذنجان ويُسكب الخليط في طبق تقديم، ويُزيّن بالنعناع الجاف.

طريقة عمل البابا غنوج بالطماطم:

المكونات:

حبتان باذنجان.

حبتان طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

نصف ملعقة ملح. فلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة زيت الزيتون.

فصان ثوم مهروس.

بقدونس مفروم ناعم.

ملعقتان عصير ليمون.

ملعقة صغيرة دبس رمان.

طريقة التحضير:

يُوضع الباذنجان لمدة 35 دقيقة في الفرن.

يُهرس الباذنجان في وعاء حتى يصبح ناعمًا.

يُضاف كلًا من الثوم، والطماطم، والبقدونس إلى الباذنجان، ويخلطوا معه جيدًا.

يُنثر الفلفل الأسود، ويُضاف دبس الرمان إلى مهروس الباذنجان.

يُسكب البابا غنوج في طبق التقديم، ويُمكن إضافة المزيد من الطماطم المقطعة فوقه.