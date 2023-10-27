طريقة عمل كيكة البرستيج اللذيذة.. سهلة وخطيرة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كيكة البرستيج، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة البرستيج، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

– 2 و 1/2 كوب (شاي) من طحين القمح

– 1/2 كوب (شاي) من مسحوق الكاكاو

– 2 أكواب من السكر (شاي)

– 1 ملعقة كبيرة ييكينج باودر

– 4 بيضات (صفار وبياض منفصلين)

– 1 كوب من الحليب الدافئ

– مارغرين للدهن

– رقائق الشوكولاتة للتزيين

الحشو:

– علبة واحدة من الحليب المكثف المحلى

– 200 غرام من جوز الهند المبشور

– 2 ملاعق كبيرة من الزبدة

– 200 غرام من الشوكولاتة المذابة

– 1/2 علبة من الكريمة

طريقة التحضير:

للحشو، في قدر، امزج المكونات وسخنها على نار متوسطة مع التحريك حتى لا تلتصق بقاع القدر. ارفعها عن النار واتركها تبرد.

للكيك : في وعاء، امزجي الطحين، مسحوق الكاكاو، السكر والبيكنج بودر.

باستخدام الخلاط، اخفقي بياض البيض، ثم أضيفي صفار البيض ثم أضيفي بالتناوب خليط الطحين والحليب حتى يصبح الخليط ناعمًا، ثم انقلي نصف العجينة إلى قالب مدهون بالزبدة.

ضعي ملاعق من الحشوة فوق العجينة واستخدمي العجينة المتبقية لتغطية الكعكة.

ضعيها في فرن متوسط مسخن مسبقًا لمدة 40 دقيقة.

استخدمي الحشو المتبقي لتغطية الكيكة، وزينيها برقائق الشوكولاتة وقدميها بالهناء والشفاء.