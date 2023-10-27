طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بكل سهولة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

3 بيضات

100 غرام طحين

50 غرام نشا

160 غرام سكر

8 غرام خميرة الفانيليا

80 غرام زبدة

قشرة ليمون

رشة ملح

سكر مطحون للتزيين

طريقة التحضير:

أولًا قومي بخفق البيض مع السكر ثم أضيفي الملح وقشر الليمون، ثم قومي بالتحريك حتى تحصلين على خليط رغوي.

أضيفي المكونات الجافة إلى الخليط واستمري في التحريك.

قومي بمزج جزء من العجين مع الزبدة المذابة ثم أضيفيها إلى الخليط مرة أخرى.

صبي الخليط في قالب وضعيه في الفرن على 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة.

بعد اخراج الكيكة رشيها بالسكر المطحون.