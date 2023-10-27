طريقة عمل كيكة السميد.. سهلة ولذيذة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كيكة السميد، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة السميد، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

– 1 كوب سميد

– 1 كوب سكر

– 1 كوب حليب

– 50جرام زبدة

– 2 بيضة

– 1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

– رشة ملح

– فواكه مجففة أو زبيب (اختياري)

– قشر ليمون أو برتقال (اختياري)

طريقة التحضير:

يسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ويدهن القالب بالزيت.

تمزج المكونات الجافة في وعاء كبير، ويمزج السميد مع السكر ورشة صغيرة من الملح.

قومي بإذابة الزبدة وأضفيها إلى خليط السميد.

يسخن الحليب حتى يكون دافئًا (وليس مغليًا) وضعيه على الخليط ثم قلبي جيدًا.

يخفق البيض وأضيفي مستخلص الفانيليا ثم أضيفي هذا الخليط إلى الوعاء مع السميد.

يمكنك إضافة فواكه مجففة، زبيب أو قشر ليمون أو برتقال في هذا الوقت، حسب الرغبة.

اسكب الخليط في قالب الذي تم دهنه مسبقًا بالزيت وضعيه في الفرن لمدة 30-40 دقيقة تقريبًا.