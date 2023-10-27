طريقة عمل بسبوسة البرتقال اللذيذة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل بسبوسة البرتقال، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بسبوسة البرتقال، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

– ٢ كوب سكر

– كوب زيت نباتي

– كوب حليب

– ملعقة صغيرة بيكنج بودر

– ٢ كوب سميد ناعم

– ٤ بيضات

مكونات شراب البرتقال/

– كوب من عصير البرتقال

– كوب ماء

– كوب سكر

طريقة التحضير:

1. اخفقي البيض والسكر والحليب والزيت والبيكينج بودر معًا في وعاء حتى يتجانس الخليط.

2. أضيفي السميد واعجني جيدًا.

3. ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت ورشة طحين ثم اسكبي خليط البسبوسة فيها وأدخليها الفرن على حرارة متوسطة حتى تنضج.

4. لتحضير شراب البرتقال ضعي كوب الماء والسكر على النار حتى يذوب مع التحريك المستمر ثم ارفعيه على النار واستمري في التحريك، حتى يتماسك قوام المزيج.

5. أضيفي إلى المزيج عصير البرتقال وحركي جيدًا حتى تختلط المكونات وتغلي.

6. بعد أن تنضج البسبوسة يسكب عليها شراب البرتقال وتزين بالمكسرات حسب رغبتك.