رابط اضافة مولود جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1445 بالخطوات، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني الذي أعلن عنه برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والتي أعلنت عنه الحكومة السعودية لدعم عدد كبير من الاسر السعودية، شهرياً لمساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط اضافة مولود جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1445…..

رابط اضافة مولود جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1445

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط اضافة مولود جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1445، وذلك لضمان الحصول على الدعم التي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،يمكنك إضافة مولود جديد كتابع في النظام الاجتماعي المطور الجديد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم ادخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز المرئي.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة.

اضغط على الملف الموحد.

ادخل البيانات المطلوبة .

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على ارسال البيانات

ثم اضغط على برنامج الضمان الاجتماعي.

قم بـ اختيار مكتب الضمان الإجتماعي.

واضغط على أيقونة “التالي”.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين الحصول على الضمان الاجتماعي المطور، والتي جاءت كالتالي: