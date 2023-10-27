يتزايد اهتمام الكثير من الأشخاص في العراق بالبحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منذ وقت طويل، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهونها، يحتاج المواطنون المؤهلون بشدة إلى دعم مالي بشكل كبير، قدمت الرعاية الاجتماعية مجموعة من الوجبات السابقة التي تعززت دورها في تحسين حياة العديد من الأسر العراقية، الرعاية الاجتماعية أصبحت اليوم أحد أنظمة الدعم الأكثر أهمية التي تقدمها الدولة للفئات الأكثر حاجة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وتقوم وزارة العمل العراقية برصد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في جميع المراحل، تتم اختيار الأسر المستحقة للحصول على هذه المساعدات المالية الشهرية، يمكنك تنزيل ملف بيانات المستفيدين في صيغة PDF، ويمكن التأكد من الأفراد المقبولين في هذا البرنامج عن طريق اتباع الإجراءات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق الدخول على الرابط التالي: https://spa.gov.iq/umbrella/

ثم النقر علي خانة منصتي وانتقل منها إلى تطبيق الرعاية الاجتماعية في العراق.

للإطلاع على الوثائق التي تشملها الرعاية الاجتماعية، قم بالنقر عليها.

من ثم قم بفحص ما إذا كنت تستوفي الشروط للحصول على الرعاية من خلال رقمك الشخصي.

ثم النقر علي خانة بحث.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

تم الإعلان عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من قبل وزارة العمل. قدم العديد من المواطنين طلباتهم للحصول على القائمة النهائية عبر الإنترنت، يتم تقديم هذا الموضوع نتيجة للأوضاع الصعبة والتدهور الاقتصادي الذي يؤثر على الملايين من المواطنين، وسوف تكون القوائم متاحة للتحميل مجانًا ومن بين هذه الشروط التالي