رسميا الان.. تحديد موعد عرض مسلسل طائر الرفراف 42 وجميع القنوات الناقلة

مسلسل طائر الرفراف يعتبر واحدا من أفضل الأعمال التركية التي نالت شهرة واسعة وشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، وقد شهدت عمليات البحث عن الحلقة الجديدة من المسلسل ارتفاعا كبيرا على منصة جوجل، وذلك بعد عرض البرومو الذي أثار حماسة وتشويق الكثير من متابعي المسلسل، وسوف نتناول معكم اليوم موعد عرض مسلسل طائر الرفراف 42، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف 42

قررت القناة أن تؤجل عرض الحلقة الجديدة رقم 42 من مسلسل طائر الرفراف التي كان من المقرر أن تعرض يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، بناء على الحداد الوطني الذي تقيمه تركيا تضامنا مع أهلنا في فلسطين المحتلة وإثر الأحداث المشتعلة في غزة، سيتم عرض الحلقة القادمة من الحلقة في يوم الجمعة على قناة ستار تي في التركية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية، كما سيتم عرض المسلسل على قناة MBC 4 كل يوم أحد في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف 42

في الفترة الأخيرة، انتشرت بعض الأخبار والشائعات بخصوص تأجيل عرض الحلقة الجديدة من مسلسل “طائر الرفراف”، خاصة بعد تأجيل عرض الحلقة الجديدة من مسلسل “الغازي عثمان” في مساء يوم الأربعاء، مما يتزامن مع الأحداث التي تحدث حاليا، تم إعلان تأجيل عرض الحلقة الجديدة من المسلسل وأفيد بأن موعد العرض سيكون في مساء يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، وسوف نتناول معكم اليوم القنوات الناقلة للمسلسل وتردداتها كالتالي

تردد قناة 4 Mbc

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11938.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ستار تي في Star tv التركية

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 10922.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف 42 علي قناة ستار تي في Star tv

بخصوص موعد عرض مسلسل طائر الرفراف، سيتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية، إضافة إلى العديد من القنوات الخاصة بالمسلسلات التركية الجديدة والحصرية مع الترجمة، بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر بعض الحلقات مدبلجة باللغة العربية على بعض القنوات، وأعلنت قناة ستار تي الحصرية بأنها حصلت على الحق الحصري لعرض الموسم الأول والثاني من مسلسل طائر الرفراف، وهي قناة تركية مشهورة، ويتم بث المسلسل كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتم عرضه على قناة TRT وقناة Turkey الجديدة، بالإضافة إلى عرضه على قناة MBC 4 في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة.