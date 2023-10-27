رسميا الان.. تحديد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024 وفق لوزارة التربية والتعليم
تابلت الثانوية العامة
مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في مدارس محتلفة، يعمل الطلاب على البحث لمعرفة موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024، لبدء الانتظام في الدراسة والعملية التعليمية نظرا لأهمية تلك المرحلة لهم، لذلك سنعرض المعلومات الهامة لطلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور بشأن تسلمهم للتابلت الخاص بالثانوية العامة في 2024، تابعونا.
موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024
وفقًا لمصدر في إدارة التعليم بمدينة القاهرة، سيتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في الأيام القادمة. يأتي ذلك ضمن الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، من المتوقع أن يتم الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت للطلاب اعتبارا من بداية شهر نوفمبر المقبل.
الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة 2024 /2023
سابقا، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحًا بشأن الوثائق المطلوبة لاستلام الأجهزة اللوحية، وتتضمن ما يلي
- توقيع إقرار تسليم التابلت من قبل ولي الأمر.
- إقرار تسليم التابلت من المدرسة.
- صورة من بطاقة ولي الأمر.
- صورة من شهادة ميلاد الطالب.
- بعد دفع المبلغ التأميني في مكتب البريد، يجب تقديم إيصال تأمين التابلت الأصلي بالإضافة إلى نسختين منه.
مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024 /2023
تتمثل مواصفات تابلت الثانوية العامة لعام 2024، وهو من إنتاج شركة سامسونج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، في التالي
- يحمل الجهاز اللوحي شاشة TFT مزودة بإضاءة LCD وتقنية IPS، وهي تأتي بحجم 10.4 بوصة (263.1 مم) وبدقة 2000×1200 بكسل، كما يتمتع بطيف ألوان واسع يبلغ 16 مليون لون.
- يتميز التابلت بوزنه الذي يبلغ 546 جرامًا، وطوله الذي يبلغ 247.6 ملم وعرضه الذي يبلغ 157.4 ملم، وسمكه الذي يبلغ 7 ملم.
- يصل سمك التابلت إلى 7 مم ويبلغ وزنه 546 جرامًا، يدعم التابلت إمكانية إضافة بطاقة SIM أو شريحة اتصال، ويمكن تركيب بطاقة SD Card أو كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.