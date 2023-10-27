مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في مدارس محتلفة، يعمل الطلاب على البحث لمعرفة موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024، لبدء الانتظام في الدراسة والعملية التعليمية نظرا لأهمية تلك المرحلة لهم، لذلك سنعرض المعلومات الهامة لطلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور بشأن تسلمهم للتابلت الخاص بالثانوية العامة في 2024، تابعونا.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024

وفقًا لمصدر في إدارة التعليم بمدينة القاهرة، سيتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في الأيام القادمة. يأتي ذلك ضمن الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، من المتوقع أن يتم الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت للطلاب اعتبارا من بداية شهر نوفمبر المقبل.

الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة 2024 /2023

سابقا، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحًا بشأن الوثائق المطلوبة لاستلام الأجهزة اللوحية، وتتضمن ما يلي

توقيع إقرار تسليم التابلت من قبل ولي الأمر.

إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

صورة من بطاقة ولي الأمر.

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

بعد دفع المبلغ التأميني في مكتب البريد، يجب تقديم إيصال تأمين التابلت الأصلي بالإضافة إلى نسختين منه.

مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024 /2023

تتمثل مواصفات تابلت الثانوية العامة لعام 2024، وهو من إنتاج شركة سامسونج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، في التالي