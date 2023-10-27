بدون تشويش.. اظبط الان تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 على جميع الأقمار الصناعية

بعد أن تم تأجيل الحلقة 133 من مسلسل قيامة عثمان، والتي كانت من المقرر عرضها يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، لم يتم عرضها في الوطن العربي على قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس الماضي، بدأ البحث بشكل واسع بين الناس عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 لمشاهدة حلقة يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وسوف نزودكم بالتردد الجديد للقناة وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

من خلال قيام العديد من المواطنين بالبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 على جميع الأقمار الصناعية، أعلنت إدارة القناة أنهم يعتزمون عرض الحلقة المترجمة للمسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 يوم غد الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وقد تم الإعلان عن تردد القناة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتم تحديده وفقا للمعطيات التالية

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11034.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 على نايل سات



معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 12034.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية علي جهاز الاستقبال

يمكن تحميل التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية عبر اتباع الخطوات التالية

ابدأ بتشغيل الريسيفر الخاص بك.

اضغط على زر “القائمة” أو “Menu” على جهاز الاستقبال الفضائي.

حدد “الإعدادات” أو “الخيارات” من القائمة.

قم بالبحث في الخيارات عن “التثبيت اليدوي” واختره.

حالياً، ستحتاج إلى إدخال التردد الصحيح للقناة التي تم الإشارة إليها سابقاً.

بعد إدخال التردد، انتظر حتى يتم البحث وتنزيل القناة، ثم اضغط على زر “موافق”.

ما أن ينتهي التحميل، ستجد القناة متاحة على شاشة التلفزيون الخاصة بك.

عبر هذه الإجراءات، ستتمكن من تحميل تردد القناة بنجاح، وتحقق من إدخال التردد بدقة لضمان الحصول على القناة بشكل صحيح.