تعتبر أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين العراقيين، لذلك زاد البحث عنها عبر الإنترنت وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظرا لأهمية البرنامج الاجتماعي في العراق للأفراد ورغبة الكثير من المواطنين في الانضمام إليه في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد من ناحية المعيشة والاقتصاد، وسوف نتناول معكم اليوم كافة التفاصيل، تابعونا.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

يمكن للمواطنين العراقيين الاطلاع على قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 من خلال موقعين، الأول هو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، والموقع الثاني هو الموقع الرسمي لمظلتي والبوابة المرتبطة بالوزارة أيضاً، ويتيح كل من المواقع الاثنين العديد من الخدمات الإلكترونية لتوفير وقت وجهد الجميع، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

انقر علي خانة “استعلام الرعاية الاجتماعية”.

ثم تسجل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من الموقع.

لضمان استمرارية، تحقق من دقة البيانات التي تمت كتابتها.

ثم النقر علي خانة “الاستعلام” الذي عادة ما يوجد في نهاية الصفحة.

ستظهر كافة النتائج والتفاصيل الخاصة بالرعاية الاجتماعية على الشاشة.

يمكنك بكل سهولة الاطلاع عليها وتأكد مما إذا كان اسمك موجودًا فيها أم لا.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

لا بد من توفر عدة شروط للانضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتشمل ما يلي

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

يتطلب من المتقدم أن لا يكون لديه أي أصول.

يجب تقديم جميع المستندات اللازمة للقبول في البرنامج.

بالنسبة للذكور، يتم بدء العمل عند سن 18 عامًا ويستمر حتى سن 60 عامًا.

بالنسبة لسن النساء من عمر 15 سنة ويستمر حتى 55 عامًا.

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

يقدم برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق العديد من الفوائد، ومن بينها المساعدة المالية الشهرية التي تساعد المستفيدين في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى الدعم الذي يتلقاه المواطنون من الحكومة العراقية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كافة القطاعات بشكل عام، ويتطلع العديد من المواطنين في العراق إلى الحصول على قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023، والتي ستصدر على شكل ملف PDF. تم نشر منشور في الصفحة الرسمية لوزارة العمل يؤكد صدور بعض الأسماء، وعددهم يصل إلى 150 ألف مواطن، والآن تم تحويل المبالغ المستحقة إلى حساباتهم الشخصية.