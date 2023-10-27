هناك العديد من المواطنين في العراق الذين يبحثون عن عن رابط موقع وزارة الدفاع العراقية لمعرفة أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنه من المخطط أن تظهر أسماء المقبولين لوظيفة جندي في وزارة الدفاع خلال الساعات القليلة القادمة، وسوف نتناول معكم اليوم كافة التفاصيل، تابعونا.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

تعتبر وزارة الدفاع واحدة من الوزارات الهامة التي تحظى بمكانة مرموقة في الدولة، وبعد أن قام الكثيرون من المواطنين بالبحث عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي على الموقع الرسمي الخاص بهم، أعلنت الوزارة أنه يمكن الحصول على النتائج فور إعلانها بسهولة من خلال مواقعهم الإلكترونية الموثوقة، وأعلنت عن 23 وظيفة شاغرة لحاملي درجة البكالوريوس للعمل كجنود فعالين في عدة مجالات، مثل المجال الإداري والقانوني والمالي والتقني والهندسي، ويمكن للمتقدمين التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول على موقع volmod.ur.gov.iq.

ثم تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة.

ثم إدخال جميع البيانات في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

ثم النقر علي خانة إرسال.

سوف تتلقى رسالة نصية أو بريد إلكتروني تأكيدا عن استلام طلب التطوع الخاص بك.

شروط التقديم في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن المتطلبات والشروط للتقديم في الوظائف العسكرية برتبة جندي، وذلك على الشكل التالي