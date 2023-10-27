NOW.. ظهرت الان أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي
أسماء المقبولين في وزارة الدفاع
هناك العديد من المواطنين في العراق الذين يبحثون عن عن رابط موقع وزارة الدفاع العراقية لمعرفة أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنه من المخطط أن تظهر أسماء المقبولين لوظيفة جندي في وزارة الدفاع خلال الساعات القليلة القادمة، وسوف نتناول معكم اليوم كافة التفاصيل، تابعونا.
أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي
تعتبر وزارة الدفاع واحدة من الوزارات الهامة التي تحظى بمكانة مرموقة في الدولة، وبعد أن قام الكثيرون من المواطنين بالبحث عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي على الموقع الرسمي الخاص بهم، أعلنت الوزارة أنه يمكن الحصول على النتائج فور إعلانها بسهولة من خلال مواقعهم الإلكترونية الموثوقة، وأعلنت عن 23 وظيفة شاغرة لحاملي درجة البكالوريوس للعمل كجنود فعالين في عدة مجالات، مثل المجال الإداري والقانوني والمالي والتقني والهندسي، ويمكن للمتقدمين التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية
- في البداية، يجب عليك الدخول على موقع volmod.ur.gov.iq.
- ثم تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة.
- ثم إدخال جميع البيانات في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.
- ثم النقر علي خانة إرسال.
- سوف تتلقى رسالة نصية أو بريد إلكتروني تأكيدا عن استلام طلب التطوع الخاص بك.
شروط التقديم في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن المتطلبات والشروط للتقديم في الوظائف العسكرية برتبة جندي، وذلك على الشكل التالي
- يجب أن يكون وزن المتقدم ما بين 60 إلى 90 كيلو.
- يجب أن يكون طول المتقدم ما بين 165 سم و190 سم.
- أن يكون المتقدم بصحة جيدة جسديا وخاليا من أي أمراض مزمنة.
- عند التقدم، يجب أن يُحصل على موافقة ولي الأمر.
- أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة إعدادية أو مؤهل مماثل.
- مهارة الكتابة والقراءة باللغة العربية هي شرط أساسي للمتقدم.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- إنه من الضروري أن لا يكون المتقدم محكوم عليه في أي قضية جنائية.
- يجب أن يكون المتقدم ولد في سنة 2000 أو بعده.
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.