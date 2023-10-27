تهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الجديدة والمتميزة لأصحاب الهمم ذوي الإعاقات المختلفة، واحدة من الخدمات الهامة التي تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة هي قدرة أي مواطن في جمهورية مصر العربية ذوي الهمم على الحصول عليها والاستفادة من جميع فوائدها، سنتعرف الآن على رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 وتفاصيل البطاقة وكيفية استخدامها بالرقم القومي، تابعونا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

يستطيع جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 والتي تقدمها الحكومة المصرية عبر وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عن طريق اتباع خطوات سهلة وبسيطة التي تتضمن ما يلي

في البداية، يجب عليك الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم النقر علي خانة الاستعلام عن الطلبات من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

ثم إدخال اسم الشخص الذي ترغب في التحقق من بطاقته.

ثم النقر علي خانة البحث لعرض حالة الطلب ومعلومات الشخص المطلوب.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي كارت الخدمات المتكاملة

صورتين شخصيتين حديثتين بحجم 4 في 6.

في حالة وجود شخص معاق، يجب تقديم تقرير طبي شامل يفصل حالته الصحية.

تقديم قرار وصايا في حالة وجود أطفال دون السن القانونية.

في حالة الأطفال يجب حضور ولي الأمر.

تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

تقديم أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

المصابين بفقدان السمع.

مرضي التوحد.

مرضي الجذام

المصابون بالشلل الدماغي.

أصحاب الإعاقة

مزايا الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة