تمكنت المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وزارة التربية والتعليم من فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات في الدورة الثانية للامتحان التكميلي، سواء كانت المواد العلمية أم الأدبية، بسبب أنه يؤثر على آفاقهم المهنية والأدبية في المراحل الدراسية القادمة، وذلك من أجل التسجيل في الامتحان التكميلي الأردن 2023 الدورة التكميلية الثانية، ويجدر بالذكر أن هناك تقدم 60 ألفاً في شعبة العلمي العلوم وأربعون ألفا في شعبة الأدب، وسوف نتناول معكم اليوم كافة التفاصيل، تابعونا.

التسجيل في الامتحان التكميلي الأردن 2023

بوسع الطلاب التسجيل للامتحان التكميلي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية، ويكون هذا الموقع متاحا عبر الرابط التالي، يستطيع الطلاب التسجيل للامتحان التكميلي من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

ثم النقر علي خانة “الامتحانات”.

ثم تحديد خانة “التسجيل في البرنامج التكميلي”.

ثم إدخال رقم جلوسك ورقم هويتك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني.

اختر التخصص والمواد التي تود الطالب إعادة امتحانها.

ثم النقر علي خانة “تسجيل” بعد ذلك.

شروط التسجيل في الامتحان التكميلي 2023

سيتم عقد امتحان التكميلي لشهادة الثانوية العامة 2023/2024 في الفترة من 26 نوفمبر 2023 إلى 1 ديسمبر 2023، ويتطلب التسجيل للامتحان التكميلي أن يكون الطالب

في الفصل الدراسي 2022-2023 قدمت امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

بعد اجتياز امتحان الدراسة الثانوية.

أن يكون المتقدم أردنيا أو من أم أردنية.

قد رسب في بعض المواد أو جميع المواد.

ومن المقرر أن يتم على كل مادة لتسجيل امتحان التكميلي دفع رسوم قدرها 20 دينار أردني، وعليه يجب تقديم الأوراق والمستندات التالية

إيصال يثبت دفع الرسوم المدرسية المعنية.

تقديم شهادة النجاح في السنة السابقة.

إذا وجدت، يجب أن تقدم نسخة صالحة من جواز السفر.

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية للطالب.

نسخة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

لاحظت نسختين من الصور الفوتوغرافية الجديدة في حجم 4 في 6 سم.

رسوم تسجيل التكميلي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رسوم التسجيل للاختبار التكميلي للعام 2023م لجميع الطلبة المسجلين، وقد تم تحديد الرسوم على النحو التالي

مطلوب من المتقدم أن يدفع 5 دنانير للمشاركة في كل مقالة.

كل مبحث مكون من ورقة واحدة 10 دينار.

رسم الدخول للامتحان 20 دينار.

تتم دفع الرسوم أثناء فترة التسجيل المعلنة، من خلال استخدام تطبيق فواتيركم أو الوكلاء المعتمدين، وبعد إكمال عملية التسجيل والدفع، يجب على الطالب غير الأردني أن يزور قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التابعة لها، ويقدم محضرا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية بحجم 4×6.