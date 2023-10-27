مدبلجة بالعربي.. تحديد موعد عرض مسلسل طائر الرفراف 42 عبر موقع قصة عشق علي قناة star tv

حقق مسلسل طائر الرفراف نجاحاً كبيراً في تركيا والوطن العربي وأيضاً في جميع أنحاء العالم، لذا يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد عرض مسلسل طائر الرفراف 42، وقد حقق الموسم الأول من هذا المسلسل نجاح ممتاز وذلك أدى إلى إنتاج جزء ثاني من المسلسل، ولذلك سنتناول معاً في هذا المقال موعد عرض مسلسل طائر الرفراف وأهم القنوات الناقلة له.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف42

يتم عرض جميع حلقات مسلسل الطائر الرفراف للموسم الثاني كل جمعة في تمام الساعة 8:00 مساء، وفي الأسبوع الماضي قامت قناة Star TV التركية بإصدار بيان رسمي للمشاهدين لتوضيح أسباب عدم عرض حلقة المسلسل في تلك الجمعة، حيث جاء هذا القرار بسبب الحداد الوطني الذي أعلنت عنه تركيا بسبب الهجوم على غزة.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يعرض مسلسل طائر الرفراف يوم الأحد من كل اسبوع، الساعة 9 مساءً حسب توقيت مصر والسعودية، حيث يمكنكم متابعة حلقات المسلسل مدبلج باللغة العربية عبر شاشة قناة mbc4 في الساعة 12 مساءً يوم الجمعة.

تردد قناة mbc4 الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

تردد القناة :11938

معدل الاستقطاب: عمودي

ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

معدل الترميز: 2750

تردد قناة ستار تي في التركية على النايل سات

كما يمكنكم متابعة مسلس طائر الرفراف أيضاً عبر شاشة قناة ستار تي في التركية بالتردد التالي:

التردد : 10922.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500

تردد قناة star tv الجديد 2023

التردد: 10922

معدل الاستقطاب:رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

حيث شهدت الحلقات الماضية من مسلسل طائر الرفراف أو فريد التركي الكثير من المتعة والإثارة والمشاهد التي تحمل في طياتها الكثير من التشويق لدى جميع متابعي وجماهير هذا العمل التركي الرائع والكبير، وهناك العديد من الأحداث المميزة في الحلقة ال42 من مسلسل الطائر الرفراف، لذا نتمني لك مشاهدة ممتعة.