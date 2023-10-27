pdf أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي… موقع وزارة الدفاع العراقية mod.mil.iq

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي،يهتم عدد كبير من الشباب بالتعرف على اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023، والتي قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن حاجتها لعدد من الشباب ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 والشروط المطلوبة .

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن رفع أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية تيسيراً على الشباب الراغبين في الاستعلام دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، حيث تعد وظائف وزارة الدفاع من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الشباب لما تقدمه من مميزات أبرزها أنها شرف لأي مواطن كونه يدافع عن أرضه وبلاده، هذ بجانب المرتبات المجزية والتأمين الاجتماعي والصحى وغيرها من الخدمات الأخرى، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

ثم اضغط على كلمة “استعلام”.

شروط التقديم في وزارة الدفاع بصفة جندي 2023

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على وظائف وزارة الدفاع بصفة جندي والتي جاءت كالتالي: