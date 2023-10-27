minha.anem.dz.. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

يسعى أغلب الشباب الباحثين عن عمل عن فرصة الحصول على الدعم المقدم من الدولة لمصلحتهم للبحث عن فرص عمل مناسبة وتقدم لهم منحة البطالة من أجل إعانتهم على توفير نفقات الحياة الضرورية حتى يستطيعون الحصول على وظيفة ويمكن لجميع الشباب بلا عمل الدخول عبر رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 من أجل تجديد أو طلب منحة البطالة كطالب عمل وذلك دون الحاجة الى الانتقال إلى وكالة التشغيل الوطنية حيث وفرة الحكومة الجزائرية طلب تجديد المنحة إلكترونياً من الموقع الرسمي للوكالة وسوف نوضح شروط الحصول على المنحة وكيفية الاستعلام الإلكتروني عن حالة طلب التجديد.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

وسجل البحث عن التجديد في منحة البطالة من أجل استمرار الاستفادة من المنحة المقدمة لمساعدة الشباب الباحثين عن وظائف وتتوفر فيهم شروط الحصول على المنحة كونهم يستطيعون التسجيل في المنحة من خلال رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 والذي لا يتطلب أى شروط معقدة للتجديد وذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل عبر رابط تجديد منحة البطالة الجزائرية من هنا wassitonline.anem

إكتب رقم التعريف الوطني الخاص بك في مكانه المخصص.

كما يمكن التسجيل من خلال كتابة رقم بطاقة التعريف الخاصة بك.

إدخال رقم التسجيل الخاص بصاحب العمل.

قم بالنقر على كلمة “تمديد”.

قم بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

سيتم تجديد المنحة.

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

ويمكن للمستفيد من منحة البطالة أن يقوم بتمديد طلب الحصول على المنحة لمدة 6 أشهر كطالب عمل وذلك في حال استمر توفر شروط الحصول على التجديد وذلك في حالة إن كانت بطاقة التجديد الخاصة به مازالت سارية حتى يتمكن من كلب التجديد وفي حالة انتهاء مدة بطاقة المنحة لابد من عمل بطاقة جديدة ولا يصلح التجديد من البطاقة القديمة وإليكم أهم شروط تجديد منحة البطالة في التالي:

الجنسية الجزائرية والإقامة الكاملة بالجزائر.

السن من 18 ل40عام.

عدم القيام بالتسجيل في المؤسسات التعليمية.

إذا توقف زوج الزوجة عن العمل، فإنها قد تحصل على المنحة.

عدم امتلاك سجل تجاري أو أملاك.

تقديم ما يفيد حالة البطالة وأنه لا يعمل في اي مؤسسة حكومية .

ويجب عن تجديد طلب المنحة لابد من أن تكون المنحة سارية المفعول ولبست منهية ولا لن يلتفت لطلب التجديد حيث يلزم في حالة الانتهاء عمل بطاقة جديدة ولكن في حالة أن البطاقة مازالت سارية سوف يتم الموافقة على طلب التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.