أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة السادسة|منصة مظلتي

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة السادسة، بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رفع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة على الموقع الرسمي للوزارة أو على منصة مظلتي تيسيراً على المواطنين الإطلاع على الكشوفات دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياص على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة والشروط المطلوبة ….

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة السادسة

حيث تعد أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة السادسة، من أكثر الكلمات البحثية التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، بـ اعتبار برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين والاسر العراقية الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حوالي ما يقرب من 32 ألف أسرة مستفيدة من الرعاية الاجتماعية، وأن الوزارة اهتمت بتخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المشموليم في الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية,

أو زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الاجتماعية.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم اضغط على الوجبة السادسة.

ثم اختر تحميل كشوفات.

يعد التحميل ابحث عن اسم المستفيد .

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق 2023

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توافر عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي: