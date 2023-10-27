عشان متجيش تعيط وتقول مش عارف.. فصل الموظفين نهائياً في 9 حالات تبعا لقانون العمل الجديد 2023 .. متقولش مخدتش يالي!!

8 حالات يتم فصل الموظف فيها نهائيا

جاء قانون العمل الجديد بتحديد 8 حالات يتم فصلها ويحق لمدير العمل أن يقوم بفصل هذه الحالات في الحال وهذا القرار يأتي بالتوقيع عليه من المحكمة العمالية المختصة، وهذه الجهة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في بتوقيع الجزاء بالفصل بموجب القانون الجديد، لذلك سوف نذكر لكم الحالات التي يتم فصلها من العمل من خلال مقالنا هذا.

الحالات التي يتم فصلها من الوظيفة بموجب القانون

حدد القانون الجديد ثمانية حالات يتم فصلها في الحال إذا قامت بهذه الأفعال وهي كالأتي:

الحالة الأولى هي الأشخاص الذين ينتحلون شخصية غير شخصيتهم فإن تم إثبات هذا الأمر يحق لمدير العمل فصله في الحال، ثانيا الشخص الذي يؤدي بإرتكاب الأخطاء بالمنشأة ويؤدي ذلك لأخطاء جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يقوم المدير بتبليغ الجهة المختصة بذبل الأمر يحق له فصله في الحال، ثالثا العامل الذي يمنع نفسه من إتباع التعليمات الخاصة بالعمل وخاصة المعلومات الموثقة بالمنشأة وتكرار عدم إتباعها يفصل من العمل، رابعا يتم فصل العامل الذي يقوم بإفشاء أسرار المنشأة التي توجد بالعقود الخاصة بالعمل والتي يلزم بعدم إفشائها ويقوم بذلك يقوم المدير بفصله في الحال، خامسا إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل بنفس النشاط يتم فصله بالحال، سادسا إذا أثبت أن العامل يقوم بشرب الأشياء المسكرة أثناء تأدية الوظيفة يتم فصله حالا، سابعا إذا قام العامل بالإعتداء على صاحب العمل ولكن بإثبات ذلك يتم فصله، ثامنا إذا ثبت بأن العامل عدم مراعاة العامل للضوابط بالواد رقم 201 و 203 من هذا القانون.

جزاءات يوقعها صاحب العمل على الموظفين بالقانون الجديد

حدد قانون العمل أحقية صاحب العمل بأن يجوز لصاحب العمل بوضع هذه الجزاءات على الموظف دون الرجوع إلى المحكمة العمالية فيما يلي:

يحق لصاحب العمل أن يعاقب الموظف بالجزاءات التأديبية ويوقع على ذلك كما لديه الحق بوصع الجزاء للإنذار الكتابي ويوقع على خصم من المرتب ولكن بالمدة المحددة وهي ثلاثة أيام فقط، وجاءت هذه المواد في الحرص على حفظ حقوق الجميع سواء الموظف أو صاحب العمل وهذا ما ينص عليه قانون العمل الجديد.