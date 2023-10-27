مفاجأة تسعد الملايين بشأن طرح حديد الفايبر.. هيا دي الاخبار ولا بلاش خلاص يا عم ريح نفسك الفايبر ارخص بمراحل فكك من الحديد

سجلت أسعار مواد البناء ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الماضية وبشكل خاص الحديد الذي تخطي سعر الطن حاجز المعدل الطبيعي بآلاف الجنيهات؛ وهو ما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن بدائل ليظهر مؤخراً الكثير من الكلام حول حديد الفايبر جلاس الذي يقول البعض أنه أقوى من الحديد المسلح بثلاث مرات، على أن يكون بديل مقالي للأسياخ الحديدة الخرسانية المعروفة؛ ليظل الكلام عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط ولا يوجد له أي تجارب حقيقة على أرض الواقع حتى الأن.

حديد الفايبر بنصف سعر الحديد العادي

على الرغم من تواجد حديد الفايبر في السوق منذ سنوات طويلة إلا أن استخدامه منحصراً في الكثير من الأعمال التي لا علاقة لها بالبناء، ولم يكن يُعتمد عليه نهائياً في عمليات بناء المنازل والمنشأت، لتظهر خلال الآونة الأخيرة وفي ظل ارتفاع أسعار الحديد إلى أعلى مستويات الارتفاع داخل السوق المحلي والذي لم يشهده السوق التجاري منذ سنوات طويلة، الكثير من الأقاويل حول تواجد حديد الفايبر جلاس بصورة جديدة داخل السوق على أنه البديل الأرخص والأكثر متانة، حيث يتم تصنيعه من فيبر السيليكا المقاوم للعوامل الجوية المختلفة وقابل للثني والتشكيل بالمعدات اليدوية داخل المواقع، كما أنه يتماسك داخل الخلطة الإسمنتية ويتحمل درجات الحرارة العالية.

مميزات حديد الفايبر بديل الحديد العادي

مازال الكلام عن حديد الفايبر مجرد كلام يتداوله الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد له ومعارض على أن بديل الحديد العادي، حيث يري البعض أنه يصلح للاعتماد عليه كبديل ويرى البعض الآخر أنه لا يصلح، ويأتي تصنيع حديد الفايبر بمجموعة من المميزات المعرفة عن المادة المصنعة وهي كالتالي:

تتميز أسياخ الفايبر بأنها أقل وأخف وزناً من أسياخ الحديد العادي بالعديد من المرات، كما أنه مقاوم للصدأ وللعوامل المناخية المختلفة من الرطوبة العالية والحرارة، تعتبر أسياخ الفايبر من الأنواع المقاومة للحريق وتسرب الماء، يبلغ عمر أسياخ الفايبر جلاس 3 اضعاف عمر الأسياخ المصنوعة من الحديد العادي، تمتاز بسهولة التعامل معها وتشكيلها بالأدوات اليدوية داخل مواقع البناء، يأتي حديد الفايبر جلاس بتكلفة أقل 30 % من الحديد المسلح العادي وهو ما يسمح بتوفير تكلفة كبيرة من البناء.