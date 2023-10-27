اتفرج قبل اي حد.. موعد عرض مسلسل طائر الرفراف 42 عبر قناة ستار تي في Star tv

بعد تأجيل عرض الحلقة 42 الأسبوع الماضي من المسلسل التركي الشهير طائر الرفراف والذي يعد واحد من المسلسلات التركية الأعلى مشاهدة في موسمه الثاني حيث يبحث جميع عشاق المسلسل عن موعد عرض مسلسل طائر الرفراف 42، وذلك بعد تعلقهم بأحدث الموسم الجديد وانتظارهم عرض الحلقة الاسبوعية من المسلسل الرومانسي الذي يرصد قصة حب بين سيرين وفريد ابطال العمل الذين أصبحوا المع نجوم الدراسة التركية بعد النجاح الساحق الذي حققه المسلسل في موسمه الأول و نوضح لسيادتكم اليوم موعد عرض الحلقة والقنوات الناقلة لها بالعربية.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف 42

وبعد قيام إدارة القائمة على الفني تأجيل عرض الحلقة التي كان من المقرر عرضها يوم 20 أكتوبر الماضي وذلك نظراً لتفاقم الأوضاع في غزة، حيث من المقرر أن يتم عرض حلقة واحدة من المسلسل كل أسبوع وقد أعلنت القناة موعد عرض مسلسل طائر الرفراف 42 سيكون اليوم الجمعة 27 أكتوبر في تمام الثامنة مساء على شاشة قناة atv التركية على أن يتم إعادة الحلقة في اليوم التالي من الغرض باللغة العربية، حيث أنه معروف باسم مسلسل فريد عبر القنوات قناة mbc 4 مدبلج بالعربية واليكم تردد قناة atv التركية فيما يلي:

تردد قناة ستار تي في Star tv التركية

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 10922.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد عرض الحلقة 43 من مسلسل طائر الرفراف

وتعرض حلقة جديد من المسلسل المحبوب طائر الرفراف كل أسبوع والذي حاز على شعبية كبيرة في الوطن العربي ومن المنتظر أن يتم عرض الحلقة 42 من المسلسل مساء اليوم ويمكن الجميع من مشاهدة الحلقة بأحد هذه الوسائل إذا كنت ترغب في مشاهدة الحلقة مدبلجة للعربية فيمكن مشاهدتها من خلال التالي:

تعرض الحلقة يوم الأحد في تمام 9:00 مساءا من كل أسبوع على mbc4

ويمكن متابعة المسلسل عبر الانترنت من خلال موقع قصة عشق أو موقع ماس سيما مدبلج العربية وبدون فواصل إعلانية.

وبالنسبة لموعد عرض الحلقة رقم 43 من مسلسل طائر الرفراف فمن المقرر أن تعرض يوم الجمعة المقبل 2 نوفمبر الساعة الثامنة مساء عبر قناة atv التركية ولن يتم تأجيل عرض الحلقة الا في حالة حدوث أى ظروف طارئة وسيتم الإعلان من جانب إدارة القناة.