HERE.. ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي والرعاية الأجتماعية

قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة، وقررت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف المنحة للأشخاص المستحقين لها، والآن يتم تحديد طرق استلام المستحقات من خلال النظر في كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث أعلنت وزارة العمل وفي نفس الوقت عن إصدار كشوفات قوائم أسماء المشمولين بصرف رواتب الرعاية الاجتماعية للعام 2023، وقامت بنشر الإعلان في كافة المواقع الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو استخدام منصة مظلتي الإلكترونية.

تقوم باختيار المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

يقوم بإدخال اسم الشخص الذي ترغب في الاستعلام عنه ورقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.

قم بالضغط على زر الاستعلام.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم والمساعدة التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة العراقية، وسيتم صرف الراتب الشهري لجميع الأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى مساعدة، بهدف تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، وقامت الوزارة بالإعلان عن قائمة الأشخاص المستحقين للدعم الاجتماعي لعام 2023 بعد التحقق من استحقاقهم لهذه المساعدة، يتم تنفيذ ذلك من خلال جهات متخصصة التي تعمل في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب موقع الخدمات الإلكترونية المتعددة، كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف رواتب الدعم الاجتماعي لجميع المستحقين في جميع محافظات العراق ابتداءً من يوم 21 أكتوبر 2023، وسيتم صرف الراتب لجميع المستفيدين من الدعم عن طريق استخدام البطاقة الذكية، وإذا تبين أن المستفيد غير مستحق للدعم، سيتم حذف اسمه مباشرة من قوائم الرعاية الاجتماعية؛ السلة الغذائية للمشمولين في الرعاية الاجتماعية تحتوي على منتجات أساسية لكل منزل، وتشمل الحليب والشاي والبقوليات والزيت والسكر والأرز، كما توفر السلة الغذائية الحاجات الشهرية للأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، كما أنه يوجد أكثر من 5 ملايين مواطن مشمولين بالرعاية الاجتماعية والذين يحصلون على سلة غذائية، حيث يوجد مخزون كاف من مواد السلة الغذائية لعدة أشهر قادمة، ويتم توزيع 12 سلة غذائية على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية خلال العام.