رابط نتائج القبول المركزي 2023 العراق و الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية في العراق

رابط نتائج القبول المركزي 2023 العراق، يبحث عدد كبير من الطلبة والطلبات في شتى المحافظات العراقية عن رابط نتائج القبول المركزي 2023 العراق، بعدما اعلنت عنه وزارة التعليم العالي العراقية والتي أكدت على الصفحة الرسمية لها على الانترنت أن الطلاب يمكنهم الاطلاع على نتائج القبول المركزي 2023 العراق من خلال الرابط التي أعلنت عنه الوزارة

رابط نتائج القبول المركزي 2023 العراق

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي العراقية عن أن الوزارة انتهت من رفع نتائج القبول المركزي 2023 العراق على الصفحة الرسمية للوزارة، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخروج من المنزل، وإليكم خطوات الاستعلام .

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في العراق

الدخول على رابط وزارة التعليم العالي العراقي .

اضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج القبول”

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب .

حدد القسم الذي ترغب في التقديم إليه.

ثم اضغط على “استعلام”.

وبعد الإنتهاء من الخطوات الآتية سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالقبول الجامعي، والفترة التي يجب على الطالب انهاء الأوراق المطلوبة والتي قد تتراوح بين 90 إلى 120 يوم ، وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الطلاب ضرورة الاهتمام بإنهاء الأوراق والمستندات المطلوبة حتى لا يتم قبول طلب الالتحاق.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية في العراق

وأكدت الوزارة أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية هذا العام أقل من الأعوام الماضية، وهذا بسبب وجود أماكن شاغرة في عدد من الجامعات العراقية وإليكم الحد الأدنى هذا العام….