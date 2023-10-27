“كل اللي سجل قبض” منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2023 رابط التسجيل والشروط اللازمة manpower.gov.eg

منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2023، يبحث عدد كبير من الشباب عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة والخاص بالتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية لمساعدة عدد كبير من الأسر ومحدودي الدخل في عام 2020 وتحديداً مع تفشي فيروس كورونا وتأثيره على العمال وحركة البيع والشراء وتعرض الكثير من العمال للجلوس في المنزل بسبب الالتزام بساعات الحظر التي أعلنت عنه الحكومة المصرية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا على رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2023 .

منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2023

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من الشباب والأسر في مصر بسبب قلة الدخل، بدأت عمليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2023، والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة لعدد كبير من الأشخاص، وهي عبارة عن 1000 جنيه.

وأشارت وزارة القوى العاملة أنها قامت بتدشين رابط الكتروني خاص للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة تيسيراً على عدد كبير من الشباب في شتى محافظات الجمهورية، واليكم خطوات التسجيل :

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم اضغط على ايقونة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على تسجيل الطلب .

واضغط على ارسال.

الشروط اللازمة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، والتي جاءت كالتالي: