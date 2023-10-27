شاهد مسلسل كريستال الحلقة 86 كاملة… محاولات جواد للرجوع لفاي | والكينج يوجه ضربة قاسية لـ عليا وموعد العرض والعادة

شاهد مسلسل كريستال الحلقة 86 كاملة،يبحث عدد كبير من محبي ومتابعي المسلسل اللبناني كريستال عن الحلقة 86 والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة، كما عودنا نجوم وأبطال المسلسل في كل حلقة من حلقاته، مما جعله محور اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، ومن خلال هذا المقال دعونا نستعرض معكم تفاصيل وأحداث مسلسل كريستال الحلقة 86 .

مسلسل كريستال الحلقة 86 كاملة

يهتم عدد كبير من الاشخاث بمتابعة مسلسل كريستال الحلقة 86 ، لما فيه من أحداث شيقة تجمع بين الحب والكره والانتقام ، حيث شهدت الحلقة الماضية من المسلسل الكثير من الأحداث كان أبرزها أن فاي فقدت جنينها والحالة السيئة التي أصابتها بسبب هذا الأمر، واكتشاف عليا أنها ليست ابنة “جمال كرم” وتقرر الذهاب إلى رحاب حتى تبلغها بالحقيقة وتعرف منها من هو والدها الحقيقي، ومحاولات جواد للرجوع إلى فاي مؤكداً لها أنه لا يستطبع أت يعيش بدونها إلا أن فاي ترفض الرجوع وتقرر البقاء مع باسل الذي يشعر بالخوف بعدما فقدت فاي ابنها وظناً منه أنها سوف تتركه في أي وقت.

احداث مسلسل كريستال ح 86

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 86 من مسلسل كريستال عدد من الأحداث البارزة ومن أهمها الحفل الكبير الذي أقامه “الكينج” ليعلن فيه تعاقده مع فاي كرم لتعمل معه في مجال الفاشون، وهنا كانت الصدمة الكبيرة لعليا التي فوجئت بوجود فاي في هذا الاحتفال وكانت تظن أنها هي التي سوف يتم التعاقد معها .

موعد عرض مسلسل كريستال الحلقة 86

ويعرض مسلسل كريستال على قناة mbc في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة من الأحد إلى الخميس ، وتعاد على قناة mbc العراق في تمام الساعة التاسعة، وتعرض الساعة العاشرة على قناة mbc مصر، ويمكنكم مشاهدة المسلسل في اليوم التالي على قناة mbc مصر في تمام الساعة الثانية ظهراً.