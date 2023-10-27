نتيجة مباراة الهلال والأهلي السعودي دوري روشن السعودي 2023-24

احتضنت الملاعب السعودية واحدة من أبرز المباريات في تاريخ الدوري السعودي، حيث تواجه فريقا الهلال والأهلي في مباراة نارية ومثيرة. كانت الأنظار متجهة نحو هذا اللقاء الحاسم الذي يحمل في طياته الكثير من التوتر والتشويق. وبعد 90 دقيقة من المنافسة الشرسة، تمكن الهلال من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، ليؤكد تفوقه ويقترب خطوة أخرى من حصد لقب الدوري.

بدأت المباراة بوتيرة سريعة ومثيرة، حيث سجل الهلال هدف التقدم في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش. كانت تسديدة سافيتش قوية ومتقنة، ولم يكن هناك أي فرصة لحارس المرمى للتصدي لها. بهذا الهدف المبكر، أعطى الهلال إشارة قوية عن نيته في السيطرة على المباراة.

واصل الهلال سيطرته على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 37، نجح اللاعب ألكساندر ميتروفيتش في تسجيل الهدف الثاني لفريقه. تلقى تمريرة دقيقة من زميله ومن خلف الدفاع، وبتسديدة قوية ومتقنة، أرسل الكرة إلى شباك الأهلي، مما أعطى الهلال زخمًا إيجابيًا وتفوقًا واضحًا.

لكن الأهلي لم يستسلم وحاول الرد على الهلال في الشوط الثاني. في الدقيقة 60، نجح اللاعب ألان ماكسيمين في تسجيل هدفٍ رائعٍ للأهلي، بعد تمريرة متقنة من زميله. هذا الهدف أعاد الأمل لجماهير الأهلي وأشعل اللقاء بشكل جديد.

حاول الأهلي تعديل النتيجة وتحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة، وقد قام بتغييرات في التشكيلة الهجومية لزيادة الضغط على دفاعات الهلال. وعلى الرغم من الفرص العديدة التي تمكنوا من إبداعها، إلا أن الهلال استطاع الحفاظ على تقدمه والسيطرة على الأحداث حتى نهاية المباراة.

في لقطة غير متوقعة، سجّل لاعب الأهلي السعودي روجير إيبانيز هعكس مجريات المباراة عندما تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 80 بسبب تدخل عنيف. هذا الحدث قلب الموازين لصالح الهلال بشكل نهائي وأضاف لمسة من اليقين إلى فوزهم.

بهذا الانتصار المستحق، يواصل الهلال تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي، ويعزز موقعه كأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب. وبالمقابل، يجد الأهلي نفسه في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استعادة توازنه وتحسين أدائه في المباريات القادمة للمحافظة على آماله في المنافسة.

شاهد: ملخص مباراة الهلال والأهلي السعودي في دوري روشن السعودي

مباراة الهلال والأهلي السعودي

بعد قليل تنطلق مباراة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر قناة SSC 1 تأتي هذه المباراة ضمن المواجهات الختامية للجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024. ستقام المباراة على أرضية ملعب الملك فهد، وستكون فرصة لعشاق الكرة السعودية لمشاهدة قمة مثيرة بين الهلال وأهلي جدة.

موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي

تقام مباراة الهلال والأهلي السعودي في يوم الجمعة، الموافق 27 أكتوبر. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستقام المباراة على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، المعروف أيضًا بملعب الملز، الذي يعتبر أحد أبرز الملاعب في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري المحترفين السعودي. يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية هذه المواجهة المثيرة بين الهلال والأهلي، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين ترتيبهما في جدول الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

سيتم نقل مباراة الهلال والأهلي السعودي عبر عدة قنوات رياضية. إليك قائمة بالقنوات التي ستقوم بنقل المباراة:

قناة SSC Sports HD1: ستقوم بنقل المباراة على هذه القناة الرياضية عالية الدقة. يمكن للمشاهدين التمتع بالتعليق الرياضي لفارس عوض ومدحت شلبي.

قناة SSC SD1: ستقوم هذه القناة بنقل المباراة أيضًا. ستتوفر المباراة على هذه القناة بجودة قياسية. ستقدم القناة تعليقًا رياضيًا من قبل فهد عريشي.

تشكيل الهلال الرسمي

في المباراة المرتقبة بين الهلال والأهلي السعودي، سيبدأ الهلال بالتشكيلة الرسمية التالية:

المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد البليهي، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، أليونسو كوليبالي.

الوسط: مالكوم، نيمانيا غودزور، عبد الله الحمدان، سيباستيان نيفيز، سالم الدوسري.

الهجوم: ميراليم بيانيتش.

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي

المرمى: ميندي

الدفاع: ميريه ديميرال – روجر إبانييز – باسم الحريجي – أليوسكي

الوسط: رياض محرز – سميحان النابت – جابري فيجا – محمد المجحد – فهد الرشيدي

الهجوم: روبرتو فيرمينيو

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي

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