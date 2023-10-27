مباراة الزمالك وانبي اليوم على قناة اون تايم سبورت بصوت تقي وجودة عالية

ينتظر العديد من عاشقي كرة القدم ونادي الزمالك مشاهده مباراة الزمالك وانبي اليوم والتي من المقرر إذاعتها على قناة أون تايم سبورت 2 في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسمها الجديد 2023/2024 على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ويسعى نادي الزمالك للفوز في تلك البطولة وحصد الثلاث نقاط الهم للغاية في ظل صراعه للفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز وعودتها للقلعة البيضاء مرة ٌخرى في ميت عقبة والفوز بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخ النادي.

مباراة الزمالك وانبي اليوم

تعد مباراه اليوم من أقوى المواجهات التي سيخوضها نادي الزمالك والتي يصعب الفوز بها في ظل سعيه لمواصلة الانتصارات لاعطاء الثقة للفريق حيث أن تلك المباراة هامة للغاية بالنسبة لمدرب الزمالك وإدارته الجديدة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11681.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قائمة الزمالك لمواجهة انبي

وجاءت قائمة الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد- أحمد فتوح – حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”- محمد أشرف “روقا”- سيد عبد الله “نيمار”- أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- إبراهيما ندأى- يوسف إبراهيم ” أوباما “- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسى- سيف الجزيرى .