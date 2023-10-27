طريقة عمل كوكيز الزبدة.. هياكلوا صوابعهم وراه

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كوكيز الزبدة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كوكيز الزبدة، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

١ كوب زبدة غير مذوبة (٢٢٦ جرام)

٣/٤ كوب سكر (١٥٠ جرام)

صفار بيضة كبيرة

٢ ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

١/٤ ملعقة صغيرة ملح

٢ كوب + دقيق

طريقة التحضير:

في وعاء كبير (أو في وعاء خلاط كهربائي، إن أمكن)، اخلط الزبدة والسكر معًا واخفقيهم جيدًا بواسطة خلاط كهربائي حتى يصبح القوام كريمي ومتجانس.

أضيفي صفار البيض، ومستخلص الفانيليا والملح واخفقي جيدًا.

أضيفي الدقيق تدريجيًا حتى يتم دمجه تمامًا.

ضعي عجينة الكوكيز في كيس بفوهة.

قومي بتشكيل العجين على صينية مدهونة بالسمنة أو الزبدة.

ضعيها في الفرن المسخن عند درجة حرارة 375 درجة لمدة 10-12 دقيقة.

اتركي الكوكيز ليبرد لمدة 10 دقائق على صينية الكوكيز.

بمجرد أن يبرد الكوكيز تمامًا، اغمسيه في الشوكولاتة -حسب رغبتك-.