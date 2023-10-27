موعد اضافة الزوجة المحرومة 2023 والشروط والأوراق المطلوبة… والفئات المستحقة |مصر الرقمية digital.gov.eg

موعد اضافة الزوجة المحرومة 2023، خلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد اضافة الزوجة المحرومة 2023، خاصة بعدما تردد الخبر في العديد من المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة، بعد غلاء الأسعار وقلة الدخل للكثير من المواطنين وعدم قدرتهم على شراء ما يلزمهم من مواد وسلع غذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد اضافة الزوجة المحرومة 2023 والشروط الأوراق المطلوبة ….

موعد اضافة الزوجة المحرومة 2023

حيث يبحث عدد من المواطنين عن موعد اضافة الزوجة المحرومة 2023 الذي أصبح على قوائم محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، وكان الدكتور”علي المصيلحي” قد أكد خلال حوار له على قناة mbc مصر إلى أنه من المقرر أن يتم تخصيص رابط الكتروني لاضافة الزوجة المحرومة من خلال منصة مصر الرقمية تيسيراً على عدد كبير من المستفيدين وتجنب الازدحام والتكدس في المكاتب ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2023.

وأكد “المصيلحي” إلى أن الوزارة حريصة على مساعدة الكثير من المواطنين خاصة مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، وعدم قدرة الكثير من المواطنين على شراء ما يلزمهم من سلع، وأكد أن الوزارة ملتزمة بصرف المقررات التموينية مع بداية كل شهر بقيمة 50 جنيه للفرد، هذا بالإضافة إلى صرف 5 أرغفة بلدي يومياً لكل مواطنـ وإليكم الشروط الواجب توافرها للاستفادة من خدمة اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين .

شروط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين

ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 3 أفراد.

أن يكون الزوج قام بتغيير الحالة الاجتماعية لبطاقة الرقم القومي “متزوج”

وأن تكون الزوجة قامت بتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي “متزوجة.

الفئات المستحقة لاضافة الزوجة المحرومة

أن يكون صاحب البطاقة من حاملي كارت الخدمات المتكاملة .

المستفيدين معاش تكافل وكرامة .

اصحاب المعاشات الاقل من 2000 جنيه.

خطوات اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين