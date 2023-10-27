طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بكل سهولة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الكريم كراميل، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الكريم كراميل، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

طريقة التحضير:

تخلط المكونات الأربعة بيض واللبن والسكر وكمية فانيليا في الخلاط للخلط.

لتجهيز الكراميل ضعي السكر على النار ليتكرمل.

نجهز أكواب التقديم ونضع بها الكراميل في الأسفل ومن فوقها الخليط المضروب.

نستخدم صينية فرن بها كمية من الماء والخل لتحضيره.

نترك هذه الخلطة بداخل فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة.

نخرج الكريم كراميل من الفرن ونوزعها من الصينية وهذا للتناول بعد أن يبرد بشكل نهائي.