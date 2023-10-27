“تنزيل الانpdf”.. كل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر spa.gov.iq مظلتي

لقد انتشر بصورة واسعة وسريعة زيادة الاهتمام بالبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حيث أصبح البحث تحديًا كبيرًا بين الأشخاص المتقدمين، خاصة لفئة محدود الدخل، لذلك أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق عن رفع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة على المنصة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تقوم بخطوات هامة لتسهيل الوصول إلى معلومات أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية، وتلك الجهود تسعى إلى تقديم الدعم للعائلات ذات الدخل المحدود وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الرعاية في مجالات الصحة والتعليم.

هذا هو جهد مهم لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع وتقديم الدعم الضروري لهم خلال الأوقات الصعبة، فإن تحسين مستوى الدخل ورفع مستوى المعيشة يساهم في تحسين جودة حياة الأسر وأبنائهم، حيث نأمل أن تستمر هذه الجهود في تقديم الدعم والمساعدة لأولئك الذين في أمس الحاجة إليها.

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

لكل مواطن عراقي يُتيح له التسجيل في الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت، ولكن يتوجب عليه توفير مجموعة من الشروط قبل البدء في عملية التسجيل، وبعد توفر هذه الشروط يمكن القيام بالتسجيل عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عبر الإنترنت أو بالضغط هنا.

ابحث عن خيار “قسم الخدمات الالكترونية” وانقر عليه.

اختر “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة” من الخيارات المتاحة.

قم باختيار المحافظة التي تقيم فيها وانقر عليها.

ستجد رابطًا لتنزيل ملف “أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية” على جهازك.

بعد تنزيل الملف، انقر على خيار “عرض” لفتح الملف.

ابحث عن اسمك في القائمة المعروضة في الملف للتحقق من مشموليتك بالرعاية الاجتماعية.

من المشمول بالرعاية الاجتماعية 2023؟

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023، ويعد هذا إعلانًا هامًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والتحديات التي يواجهها العديد من المواطنين، حيث تقدم العديد من المواطنين بطلبات للحصول على هذه الدعم الاجتماعي الضروري الذي يساهم في تخفيف العبء عن الأسر وتوفير الدعم اللازم.