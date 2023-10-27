طريقة عمل “البقلاوة بالجوز” بخطوات سهلة وبسيطة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل البقلاوة بالجوز، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل البقلاوة بالجوز، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

للعجينة:

800 غرام من الدقيق

2 بيضة

2 غرام من الملح

30 مل من الزيت

15 مل من الخل

250 مل من الماء

للشربات:

300 مل من الماء

300 غرام من السكر

50 مل من عصير الليمون

للحشو:

300 غرام من الجوز

500 غرام من الزبدة

طريقة التحضير:

أولًا قومي بخلط الدقيق والبيض والملح والزيت والخل والماء في وعاء الخلط. اعجن العجينة واتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

تقسم العجينة إلى 12 جزء. اتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

قومي بتمدد العجينة باستخدام المدلك. ضع طبقات العجينة في صينية مدهونة.

توضع الزبدة المذابة فوق كل طبقة، عندما تكون قد رتبت نصف الطبقات، رش الجوز.

استمري في ترتيب الطبقات حتى النهاية، ثم قطع البقلاوة إلى مربعات. ضعها في الفرن بدرجة حرارة 180 مئوية لمدة 60 دقيقة.

قومي بتحضير الشرابات من السكر والماء وعصير الليمون، وصبيها فوق البقلاوة، ثم قدميها بالهناء والشفاء.