الدونات الإسفنجية بأسهل وألذ طريقة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل الدونات الإسفنجية، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الدونات الإسفنجية، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

• 50 غرام زبدة ذائبة

• 3 بيضات

• 150 غرام سكر

• 200 ملليلتر حليب

• رشة ملح

• 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

• 300 غرام دقيق

• 11 غرام من خميرة الخبز

• زيت نباتي

طريقة التحضير:

تخفق الزبدة مع البيض والسكر والحليب. امزج مع الفانيليا ورشة الملح. أضف الطحين ومسحوق الخبز واتركها تتخمر لمدة 30 دقيقة. قم بتشكيل العجين بيديك على شكل دونات كما في الصورة اسفله

تقلى في الزيت لمدة 5-8 دقائق. اتركها تبرد ثم رشها بالسكر البودرة وقدمها.