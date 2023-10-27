طريقة عمل بسكويت الفانيليا.. سهل وطعمه يجنن

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل بسكويت الفانيليا، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بسكويت الفانيليا، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

150 جرام من السكر

250 جرام من طحين القمح

150 جرام من الزبدة

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيليا

1 ملعقة صغيرة صغيرة من خميرة الخبز

طريقة التحضير:

قومي بمزج السكر والزبدة في وعاء باستخدام ملعقة خشبية أو مع خلاط كهربائي.

أضيفي البيض والفانيليا إلى الخليط واستمري في الخفق حتى يتكون خليط سائل ناعم.

أضيفي خميرة الخبز والدقيق ببطء مع التحريك المستمر حتى تحصلي على ناعمة.

ضعي عجينة بسكويت الفانيليا في الثلاجة لمدة ساعتين.

سخني الفرن على 180 درجة مئوية قبل 10 دقائق من انتهاء وقت التبريد.

اخرجي العجينة من الثلاجة وامدديها باستخدام المدلك حتى تصبح سماكة مناسبة، حوالي 0.5 سم أو أقل.

اقطعي البسكويت باستخدام قالب أو كأس أو سكين حسب الشكل والحجم الذي ترغبين في إعطائه.

ادهني صينية الخبز بالزبدة وضعي البسكويت مع الاحتفاظ بمسافة كافية بينهما، حتى لا يلتصقوا

ضعي الصينية في الفرن لمدة ١٥ دقيقة.

اخرجي بسكويت الفانيليا من الفرن واتركيه حتى يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.