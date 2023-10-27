طريقة عمل كعك الكرات الذهبية.. مش هيقدروا يقاوموا جماله

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كعك الكرات الذهبية، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كعك الكرات الذهبية، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

¼ كيلوغرام من الدقيق

2 أو 3 بيضات

ملح

زيت

سكر

½ لتر ماء

طريقة التحضير:

قومي بمزج ½ لتر من الماء مع قليل من الزيت ورشة من الملح واتركيها تغلي.

عندما تبدأ في الغليان، أضيفي ¼ كيلوغرام من الدقيق وامزجيها.

عندما يتم دمج العجينة جيدًا، ارفعيها عن الحرارة واتركيها ترتاح.

اخفقي 2 أو 3 بيضات وأضيفيها إلى العجينة، وقومي بالتحريك والمزج جيدًا.

في مقلاة، قومي بتسخين كمية جيدة من الزيت وعندما يبدأ في الغليان، أضيفي كميات صغيرة من العجين بواسطة ملعقة كبيرة وقومي بقلي الكعك. ثم يُرش بالسكر ويكون جاهزًا للتقديم.