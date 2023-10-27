تردد قناة الجزيرة الاخبارية هي واحدة من أبرز القنوات العربية المعروفة بنقل الأحداث الجارية لحظة بلحظة إنها تتميز بتقديم الأخبار بموضوعية وشفافية وتسعى دائمًا للكشف عن الحقيقة والتقارير الموثوقة التي قد تخفيها بعض القنوات الإعلامية الأخرى بسبب أسباب سياسية أو غيرها.

قناة الجزيرة الاخبارية

خلال الأحداث الحالية كان تردد قناة الجزيرة الاخبارية وجهة هامة للكثيرين الذين كانوا يتطلعون إلى الحصول على معلومات صحيحة وشاملة حول الأحداث الجارية في مناطق مختلفة توفر القناة تقارير موثوقة وتحليلات عميقة للأحداث الهامة في العالم.

بالنسبة لتردد قناة الجزيرة الإخبارية يمكن العثور عليه بسهولة على العديد من المنصات الفضائية والأقمار الصناعية المختلفة يتيح ذلك للمشاهدين الوصول إلى محتوى القناة بسهولة ومتابعة آخر التطورات في الأخبار والأحداث بشكل فوري.

تردد قناة الجزيرة الاخبارية

من الخلال البيانات التالية يمكن استقبال تردد قناة الجزيرة الاخبارية على العديد من الاقمار الصناعية هذه البيانات هي:

تردد قناة aljazeera 2023 عل النايل سات

التردد: 10971.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة aljazeera 2023 عل عرب سات

التردد: 12520.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة aljazeera 2023 عل هوت بيرد

التردد: 12111.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

طريقة ضبط تردد قناة الجزيرة الاخبارية

لضبط تردد قناة الجزيرة الإخبارية يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على زر “موافق” على جهاز التحكم للوصول إلى القائمة الرئيسية.

بعد ذلك انتقل إلى خيار “خيارات”.

ثم قم بالضغط على “تثبيت يدوي”.

أضف تردد قناتك كما هو موضح أعلى.

اكمل باقي البيانات مثل معامل الترميز والاستقطاب.

اضغط على زر “OK” على جهاز التحكم.

انتظر لبضع ثوانٍ حتى يتم تحميل القناة على جهاز التلفزيون.

بهذه الطريقة يمكنك ضبط تردد قناة الجزيرة الإخبارية بسهولة ومتابعة برامجها وأخبارها بوضوح.