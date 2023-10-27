عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كب كيك بحشو المربى، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كب كيك بحشو المربى، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

3 بيضات

100 جرام من السكر (نصف كوب)

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

130 جرام من نشا الذرة (كوب)

مربى الفراولة أو المشمش (حسب ذوقك)

طريقة التحضير:

في وعاء، ضعي البيض واخفقيه لمدة دقيقة.

أضيفي السكر وعصير الليمون، واخفقي حتى تحصلين على قوام كريمي.

قسّمي إضافة نشا الذرة إلى جزئين.

ضعي الخليط في قالب للكب كيك، ثم ضعيه في فرن محمّى مسبقًا على حرارة 150 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

اتركيها تبرد واخرجها من القوالب، ثم باستخدام إسطوانة أو سكين وقومي بعمل حفر في الكاب كيك من الوسط.

املأيها بمربى الفراولة أو المشمش (اختياري).